Kroatië plaatst zich voor halve finales Davis Cup na winst tegen Italië

Kroatië heeft zich als eerste land kunnen plaatsen voor de halve finales op de Davis Cup. De Kroaten namen het op tegen Italië en na een spannende wedstrijd werd het uiteindelijk 2-1 voor het land van onder meer Martin Cilic.

In de eerste wedstrijd was er meteen een serieuze stunt, want Borna Gojo, de nummer 276 van de wereld, haalde het van Lorenzo Sonego, de nummer 27 van de wereld. Het werd 7-6 (7/2), 2-6 en 6-2, waardoor Kroatië op een 1-0 voorsprong kwam.

Jannik Sinner zorgde echter voor de gelijkmaker door Martin Cilic te kloppen met 3-6, 7-6 (7/4) en 6-3 en daardoor moest dubbelspel bepalen wie er naar de halve finales ging. Nikola Mektic en Mate Pavic zorgden voor een stunt door Jannik Sinner en Fabio Fognini te kloppen met 6-3 en 6-4. Daardoor gaat Kroatië dus door naar de volgende ronde.