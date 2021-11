Kwartfinales Davis Cup bekend: Djokovic haalt opgelucht adem, titelverdediger Spanje wel uitgeschakeld

De groepsfase in de Davis Cup zit er op, de kwartfinales zijn dus bekend. Het Servië van Djokovic is één van die kwartfinalisten. Spanje heeft zich dan weer niet bij de laatste acht kunnen scharen. De titelverdediger is dus reeds gesneuveld.

De uitschakeling van Spanje komt niet als zo'n grote verrassing, want het miste Nadal, Bautista Agut en ook de met corona besmette Alcaraz. Toch had het nog gekund voor Spanje, dat met 3-0 gewonnen had van Ecuador. De ontmoeting met Rusland was bepalend. Lopez verraste Rublev (2-6, 6-3, 6-4) waarna Medvedev wel de verwachtingen inloste tegen Carreño Busta. Karatsev en Rublev wonnen de dubbel (4-6, 6-2, 6-4).

Rusland dus door als groepswinnaar in groep A. Spanje was niet één van de twee beste tweedes en ligt er dus uit. Servië gaat wel door als één van die beste tweedes. Opluchting dus voor Novak Djokovic, die wel zijn enkelmatch tegen Struff had gewonnen, maar samen met Cacic de dubbel nipt verloor tegen de Duitsers. Servië moest hopen dat die dan ook van Oostenrijk zouden winnen en dat deden ze.

De zes groepswinnaars en de twee beste tweedes hebben dus een ticket beet voor de kwartfinales. Het schema van die kwartfinales is nu volledig bekend en ziet er als volgt uit:

Rusland - Zweden

Groot-Brittanië - Duitsland

Italië - Kroatië

Servië - Kazakhstan