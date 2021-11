David Goffin wil volgend seizoen de draad oppikken: "Ik wil weer genieten op de baan"

David Goffin heeft er maar een matig jaar opzitten in het tennis, maar in 2022 wil onze landgenoot zich opnieuw tonen. Zo is de kans groot dat hij in Australië te zien zal zijn op de Australian Open.

David Goffin is nu de nummer 39 van de wereld, maar volgend seizoen wil hij opnieuw enkele plaatsen stijgen. Zijn blessure lijkt volledig van de baan en hij zit op schema om binnenkort in Australië te spelen. "Ik wil terug genieten op de baan en ik hoop dat ik een seizoen kan volmaken zonder blessures. Het zal niet makkelijk worden, want ook de concurrentie zit niet stil, maar ik geloof in mijzelf. Ik wil opnieuw mijn beste niveau halen", aldus Goffin in een interview bij Sporza.