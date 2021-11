Grand Slam zonder nummer 1? Djokovic wellicht niet naar Australian Open wegens 'chantage van organisatie'

Gaat Novak Djokovic deelnemen aan de Australian Open of niet? Het is een vraag die al een tijdje de ronde doet. Spelers die willen meedoen, zijn immers verplicht om zich te laten vaccineren. Novak Djokovic wil niet zeggen of hij gevaccineerd is of niet.

De nummer 1 van de wereld beschoudt dit als zijn persoonlijke medische informatie. Zelf sprak hij zich nog niet concreet uit over al dan niet deelname aan de Australian Open. Zijn vader, die er om bekendstaat al eens een straffe uitspraak te doen, doet dat nu wel bij de Servische zender Prva TV. "Ik weet echt niet of Novak gaat meedoen. Waarschijnlijk niet in deze omstandigheden, met de chantage van de organisatie, en op deze manier waarop. Ik zou het niet doen en hij is mijn zoon. Trek daaruit maar je conclusies", aldus vader Djokovic. VADER IN ONGEWISSE OVER VACCINATIESTATUS NOVAK Srdja Djokovic liet zich ook nog ontvallen zelf niet eens te weten of zijn zoon Novak gevaccineerd is of niet. Novak Djokovic won de Australian Open al negen keer.