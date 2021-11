Flipkens heeft overschot in enkel, verliest nipt in dubbel, maar zegeviert nog wel eens met New York Empire

De vierde zege van New York Empire op het World Team Tennis is een feit. Kirsten Flipkens heeft daar een groot aandeel in, want zij zorgde voor 9 van de 23 punten. Tegenstander San Diego verzamelde slechts 19 punten tijdens de ontmoeting.

Opnieuw was Kirsten Flipkens de enige Belgische die in actie kwam, Kim Clijsters keek toe langs de zijlijn. De eerste opdracht voor Flipkens was haar enkelwedstrijd tegen Caroline Dolehide. Flipkens had er geen enkele moeite mee om Dolehide opzij te zetten en gunde haar tegenstandster slechts één game. Het werd dus een duidelijke 5-1. RUIME ZEGE FLIPKENS DOORSLAGGEVEND Het zou doorslaggevend zijn voor de einduitslag dat Flipkens met zo'n groot verschil deze wedstrijd won. Later deed ze ook nog mee aan het dames dubbel aan de zijde van Gleason. Dolehide vormde deze keer een duo met Vandeweghe. Het was erg spannend, maar Vandeweghe en Dolehide wonnen wel met 5-4. Nadien was enkel nog het heren enkelspel aan de beurt. Daarin haalde Giron, de ploegmaat van Flipkens, het met 5-4 van Vukic. Dat maakte dat de eindstand 19-23 was in het voordeel van New York Empire.