Kirsten Flipkens maakt indruk in World Team Tennis en haalt twee zeges binnen op één nacht

Kirsten Flipkens heeft een goede beurt gemaakt op de World Team Tennis. Met de New York Empire won ze deze nacht met 24-20 van de Chicago Smash. Flipkens won zowel haar enkelspel als haar dubbelspel.

Kim Clijsters kwam deze nacht niet in actie voor de New York Empire, maar Kirsten Flipkens deed dat wel. Zo won ze bijvoorbeeld haar enkelspel tegen Alexandra Osborne met 3-5 en 4-5. Ook in het dubbelspel kon Flipkens winnen.

