Wisselend succes voor Kirsten Flipkens: New York Empire gaat opnieuw onderuit

Kirsten Flipkens is opnieuw in actie gekomen met New York Empire op het World Team Tennis. Met wisselend succes, want Flipkens won haar enkelpartij, maar verloor in het dubbelspel. Verliezen, dat deed ook New York Empire als team met 21-17.

In de ontmoeting met Springfield Lasers overigens geen Kim Clijsters: zij kreeg rust. Kirsten Flipkens zorgde dus voor de Belgische inbreng. Het werd een spannende enkelmatch tegen Asia Muhammad. Flipkens haalde het nipt met 5-4. Toen stond New York met 7-10 voor, maar nadien kantelde de ontmoeting. Flipkens en Gleason stonden voor de opdracht om in het beslissende dames dubbel nog de meubelen te redden. Dat lukte niet: Olmos en Muhammad zegevierden met 5-2. Zo kwam er een totaalstand van 21-17.