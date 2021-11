Spanje moet het zonder met corona besmette NextGen-winnaar doen op de Davis Cup

Een domper voor de Spanjaarden bij de start van de Davis Cup. Ze hadden gerekend op NextGen-winnaar Carlos Alcaraz om voor de nodige overwinningen te kunnen zorgen. Alcaraz kan echter niet in actie komen: hij heeft corona.

De 18-jarige Alcaraz is één van de grootste talenten in het tennis en krijgt wel eens de bijnaam 'de nieuwe Nadal' mee. Onlangs won hij dus het ATP NextGen-toernooi, een toernooi met jonge, opkomende talenten. Volgende toernooi op zijn kalender was de Davis Cup, maar hij moet passen voor het landentoernooi.

Carlos Alcaraz heeft immers positief getest op het coronavirus. Dat heeft hij zelf via sociale media bekendgemaakt. "Ik voel me goed, al heb ik milde symptomen. Ik zal wel zien hoe het evolueert. Ik zal de wedstrijden op televisie bekijken en voor het team supporteren."

De eerste Davis Cup-ontmoeting voor Spanje, dat ook al Nadal en Bautista Agut mist, staat vrijdag op het programma. Het geeft dan Ecuador partij.