Voor Australian Open mogen ook aantal voorbereidingstoernooien doorgaan

De Australian Open is de volgende grote afspraak voor tennissers. Op voorbereidingstoernooien in Australië zullen ze in elk geval vorm kunnen opdoen. Het land werd al hard getroffen door corona, maar een aantal voorbereidingstoernooien kunnen wel doorgaan.

Dat geldt niet voor alle toernooien. Van Brisbane en Perth is er volgend jaar op de kalender geen plaats, voor het Nieuw-Zeelandse Auckland. Australian Open-baas Craig Tiley meldt in een persbericht dan de andere toernooien wel kunnen plaatsvinden. VOORBEREIDING IN SIDNEY, MELBOURNE EN ADELAIDE Dat houdt in dat het tennisseizoen in 2022 al begint op 1 januari met de ATP Cup in Sidney. Daarna staat de Sidney Tennis Classic op het menu, een gemengd toernooi. Vervolgens gaat het richting Melbourne en Adelaide, waar 2 WTA-toernooien en 1 ATP-toernooi plaatsvindt. Vanaf 17 januari gaat het dan om de knikkers. Dan begint de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.