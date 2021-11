Davis Cup: Zweden en Kroatië maken indruk, erg spannende Frankrijk - Tsjechië en covidgeval bij Spanje doet adem inhouden

Op de Davis Cup stonden op donderdag de eerste groepswedstrijden op het programma. En daarin zagen we meteen het nodige spektakel.

In Groep B konden de broers Elias en Mikael Ymer meteen stunten tegen Canada, door hun land met twee enkelzeges op weg te zetten naar een eerste winst in de groepsfase. Ook het dubbelspel werd gewonnen: 3-0 voor Zweden. In de groep zit ook nog Kazachstan.

Groep C leverde het meeste spektakel op. Machac verraste Gasquet, Mannarino hing daarna de bordjes op gelijke hoogte voor Frankrijk tegen Tsjechië.

Het dubbelspel was dus van belang en daarin haalde Frankrijk het uiteindelijk na een felbevochten driesetter. Vrijdag komt Groot-Brittannië een eerste keer in actie in deze groep.

Covidgeval

In groep D (met naast Kroatië en Australië ook nog Hongarije) pakte Kroatië de eerste overwinning. Gojo en Cilic wonnen hun enkelspel, ook het dubbelspel ging naar de Kroaten: 3-0.

Groepen A (Spanje, Rusland, Ecuador), E (USA, Italië, Colombia) en F (Servië, Oostenrijk, Duitsland) beginnen er op vrijdag aan. Bij de Spanjaarden is er een positief coronageval in de staf en houdt iedereen de adem in.