Kim Clijsters en Kirsten Flipkens opnieuw onderuit op WTT

Kim Clijsters en Kirsten Flipkens hebben op het World Team Tennis een nieuwe nederlaag geleden.

Onze landgenotes verloren met New York Empire met 24-15 van Orange County Breakers. In het dubbelspel verloren ze van Desirae Krawczyk en Tatjana Maria met 5-1.

In het gemengd dubbel ging Flipkens samen met Christopher Eubanks met 5-2 verliezen. Clijsters moest in het enkelspel plaatsmaken voor Flipkens. Zij verloor met 5-4 van Tatjana Maria.

In de tussenstand is New York Empire laatste met twee zeges en zeven nederlagen. Er staan nog drie wedstrijden op het programma. Een finaleticket is niet meer mogelijk.