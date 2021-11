Johan Van Herck is blij met maatregel: "Was een van de weinige zaken zonder duidelijkheid"

In het tennis zorgden toiletbezoeken soms voor de nodige frustraties, omdat ze niet voor het toilet alleen bedoeld waren.

Toiletpauzes zorgden in het tennis geregeld voor ergernis, maar met nieuwe regels die vanaf 2022 gelden wil ATP daarmee komaf maken. Er zal per wedstrijd maar één toiletbreak meer toegestaan worden. “Dat is een goeie zaak, want het schept duidelijkheid”, zegt Johan Van Herck aan Sporza.

“In onze sport was dit onderwerp een van de weinige zaken zonder duidelijkheid, meer bepaald over de duur en de hoeveelheid. Daar heeft de ATP nu paal en perk aan willen stellen.”

Vooral na de US Open was er enorm veel discussie over het toiletbezoek. “Vaak nam een speler na een setverlies zo een break. Zo haal je je tegenstander uit zijn ritme.”