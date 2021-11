Enkel nederlagen voor Kim Clijsters en Kirsten Flipkens tegen Orange County in World Team Tennis

De ene ontmoeting in het World Team Tennis is de andere niet. Kim Clijsters en Kirsten Flipkens hadden pas een tweede keer gewonnen met New York Empire, maar tegen Orange County liep het mis. Ze verloren samen het dames dubbel, Flipkens verloor ook het gemengd dubbel en haar enkelspel.

Het dames dubbel was de tweede wedstrijd uit deze ontmoeting. Clijsters en Flipkens namen het daarin op tegen Kracwzyk en Maria. Die haalden vlotjes de winst naar zich toe en gunden Clijsters en Flipkens slechts één game. Het werd dus 5-1. © photonews Flipkens moest snel opnieuw de baan op voor het gemengd dubbelspel, dat ze afwerkte aan de zijde van Eubanks. Krawczyk triomfeerde opnieuw, dit keer samen met Austin: 5-2. Het bleef een drukke bedoening voor Flipkens, die ook nog de enkelmatch tegen Tatjana Maria speelde. In het enkel was Flipkens het dichtst bij de winst, maar ze greep er net naast: Maria haalde het met 5-4. Na de laatste wedstrijd van de ontmoeting was de nederlaag voor New York Empire een feit. Orange County won relatief comfortabel met 15-24.