China weert zich in de zaak-Peng Shuai: "Stoppen met politiseren van de zaak"

Vanuit Europa heerst er nog altijd grote ongerustheid rond Peng Shuai. China slaat nu min of meer terug. De Aziatische grootmacht wil de politisering van de zaak rond de tennisspeelster tegengaan. Recent sprak Peng met IOC-voorzitter Thomas Bach.

Dat is voor China een reden om op zijn strepen te gaan staan. "Ik geloof dat jullie allemaal gezien hebben dat ze een aantal events heeft bijgewoond en een videocall had met de voorzitter van het IOC. Sommige mensen moeten stoppen met er meer van te maken dan het is en al zeker met het politiseren van deze zaak", zegt Zhao Lijian, woordvoerder van de Chinese regering.

ONGERUSTHEID NIET VAN DE BAAN

De WTA liet echter meteen na het vernemen van die videocall weten dat het ongerust blijft over het feit of Peng Shuai al dan niet vrijuit kan communiceren, zonder gecensureerd of onder druk te zet te worden. Begin deze maand begonnen de zorgen rond Peng de kop op te steken, nadat ze op Weibo aankondigde dat ze was aangerand door ex-vicepremier Zhang Gaoli.

Minder dan twintig minuten nadat Peng haar bericht postte, werd het al offline gehaald. Waarna de speelster wekenlang spoorloos verdween en niets meer van zich liet horen, tot recent de eerste beelden van haar zijn opgedoken.