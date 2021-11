Ook Novak Djokovic gearriveerd in Oostenrijk met oog op Davis Cup: team rond nummer 1 is nu compleet

Van de ATP Finals gaat het naar de Davis Cup Finals voor Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereld reisde van Turijn naar Oostenrijk, naar Innsbruck meer bepaald. Daar komt hij met Servië binnen enkele dagen in actie in de Davis Cup.

Dan begint immers het eindtoernooi van de Davis Cup. Servië is in de groepsfase ingedeeld in groep F en de ontmoetingen in die poule staan in Innsbruck gepland. Servië neemt het vrijdag in zijn eerste groepsmatch op tegen thuisland Oostenrijk.

De Servische selectie was bijna compleet, het was nog wachten op één man en die is nu ook toegekomen. Djokovic speelde zaterdag in Turijn nog zijn halve finale op de ATP Finals en verloor daarin van Alexander Zverev, de latere winnaar.

Novak Djokovic heeft ondertussen samen met zijn landgenoten al wat tijd doorgebracht op training en zal er vanaf vrijdag dus zeker opnieuw klaar voor zijn.