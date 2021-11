Daniil Medvedev na verloren finale op ATP Finals: "Nog steeds zeer tevreden met alle prestaties van dit jaar"

Toch was Medvedev na de wedstrijd niet enorm teleurgesteld door zijn nederlaag. "Het was niet de wedstrijd die ik wilde spelen, maar ik ben nog steeds zeer tevreden met alle prestaties van dit jaar", aldus de Rus.

Het seizoen zit er nog niet helemaal op voor Medvedev, want "nu is het tijd voor de Davis Cup", aldus Medvedev. Hij leidt namelijk de Russische delegatie. Op de pagina van de Davis Cup op Twitter staat de reactie van Medvedev te lezen.

Champion’s mentality 👊



Coming off a runner-up finish at the ATP Finals, @DaniilMedwed is still hungry for more as he leads the Russian Tennis Federation's bid for the Davis Cup title#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/ra3g29tdSr