Clijsters gunt tegenstandster geen enkel game en kan met Flipkens nog eens zege van New York Umpire vieren

Kim Clijsters behaalde haar derde zege in het World Team Tennis. Geen enkel game kon tegenstandster Coco Vandeweghe haar ontfutselen in het enkelspel: een sterk resultaat. Flipkens en Eubanks wonnen het gemengd dubbel, de overwinning van New York Umpire was dus een feit.

De tweede overwinning nog maar voor het team van de Belgische dames in het World Team Tennis. New York Umpire staat dan ook laatste. Het legde dus wel San Diego Aviators over de knie. De 5-0-overwinning van Kim Clijsters tegen Coco Vandeweghe was doorslaggevend. NEW YORK WINT ONDANKS VERLIES IN DAMES DUBBEL Clijsters zette New York Umpire zo op de goede weg. Vervolgens was het aan Kirsten Flipkens om samen met de Amerikaan Christopher Eubanks om het gemengd dubbel te spelen. Dat wonnen ze met 5-4. Clijsters en Flipkens speelden ook samen nog een dubbelmatch, Vandeweghe en Dolehide klopten hen wel met 5-2. Na het afwerken van alle wedstrijden, was de eindscore 20-16 in het voordeel van New York Umpire. Een tweede succesje voor Clijsters en Flipkens was dus een feit.