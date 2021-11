Geen nieuwe zeges voor Kim Clijsters en Kirsten Flipkens met New York Umpire in World Team Tennis

Kim Clijsters en Kirsten Flipkens zijn er niet in geslaagd om een vervolg te breiden aan hun overwinning van gisteren in de World Team Tennis. Met de New York Umpire werd deze keer verloren van de Chicago Smash. Het werd 15-21.

In het enkelspel nam Kim Clijsters het op tegen de Amerikaanse Sloane Stephens. Clijsters speelde goed, maar Stephens was in het slot net iets beter en haalde het ook met 5-4. Daarna verloren Clijsters en Flipkens samen het dubbelspel met 5-2. In het gemengd dubbel kwam Flipkens nog eens aan bod, maar ook deze wedstrijd werd met 5-3 verloren. Volgens Sporza staat New York Umpire op de laatste plaats met één overwinning en zes nederlagen.

Lees ook... Clijsters en Flipkens helpen New York Empire aan de eerste zege