Djokovic heeft mooie woorden voor eindwinnaar ATP Finals: "Hij had een zwaar jaar op en naast de baan"

Novak Djokovic was de topfavoriet om de ATP Finals op zijn naam te zetten, maar in de halve finales ging de Servische nummer één van de wereld onderuit tegen een zeer sterke Alexander Zverev.

Alexander Zverev won uiteindelijk ook het toernooi en daar kon Djokovic wel mee leven. De nummer één van de wereld had een mooie tekst voor Zverev klaar op Twitter. "Zverev had een zwaar jaar op en naast de baan", begon Djokovic zijn uitleg.

"Ik weet hoezeer tennis me helpt om te groeien en ik ben blij dat het dit jaar Sascha's winnende veld was. Hij is zo'n geweldige kerel. Ik kan alleen maar lovende woorden voor hem en zijn team zeggen. Goed gedaan voor de grote seizoensfinale & een grote trofee Sascha!", aldus de Serviër.