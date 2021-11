Nieuwe beelden van Peng Shuai maar twijfel blijft

Het lijkt erop dat Peng Shuai dan toch niet in levensgevaar is. Maar dat is nog niet zeker.

De Chinese tennister was even spoorloos nadat ze op sociale media gedeeld had dat ze verkracht is geweest door een Chinese toppoliticus. Het bericht werd snel offline gehaald en van Peng ontbrak lange tijd elk spoor. Een statement van Peng en enkele foto's die gedeeld werden via staatgesteunde media werden niet geloofd.

Nu zijn er nieuwe beelden opgedoken van Peng in een restaurant toen ze te gast was op een tennistoernooi van kinderen in China.

Het enige probleem van de beelden is dat ze gedeeld worden door een journaliste van de door de staat gesteunde Global Times. Nog geen enkele onafhankelijke partij heeft de echtheid van de beelden kunnenb evesitgen.