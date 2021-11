Djokovic evenaart record van Federer (nog) niet en moet valiezen pakken in ATP Finals

Novak Djokovic zal de ATP Finals geen zesde keer op zijn naam schrijven.

Het Servische nummer 1 van de wereld nam het zaterdagavond in de halve finale in Turijn op tegen het Duitse nummer drie op de wereld Alexander Zverev.

Dat het een nagelbijter zou worden, werd al snel duidelijk. In de eerste set gaven beide heren elkaar geen duimbreedte toe. Een tie-break zorgde ervoor dat Zverev 0-1 voor kwam.

In de tweede set duurde het tot de 9e game tot er voor de eerste keer een break te melden viel. Djokovic ging bij 4-4 door de opslag van Zverev en verzilverde daarna de break door de set te winnen op zijn eigen opslag.

Zverev lukte er ook één keertje in om door de opslag van Djokovic te gaan en dat was genoeg om de derde set te winnen en zich te kwalificeren voor de finale. Opvallend: Zverev schakelde Djokovic ook al uit op de Olympische Spelen in Tokyo.

In die finale neemt Zverev het zondagnamiddag op tegen Daniil Medvedev. De titelverdediger won in twee sets van de Noor Casper Ruud.