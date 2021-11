Clijsters en Flipkens helpen New York Empire aan de eerste zege

Kim Clijsters en Kirsten Flipkens hebben in de WTT New York Empire de eerste zege van het seizoen geschonken.

Kim Clijsters won in het enkelspel met 5-0 van de Amerikaanse Caty McNally die uitkomt voor Springfield Lasers.

Clijsters en Flipkens wonnen ook het dubbelspel met 5-0, tegen McNally en Muhammad. New york haalde het met 19-16.

Het was voor New York de eerste overwinning na vijf opeenvolgende nederlagen. Het klassement blijven Clijsters en co laatste. De competitie loopt tot 28 november.