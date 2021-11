Organisatie Australian Open zet druk: alle spelers moeten gevaccineerd zijn, anders mogen ze niet deelnemen

In januari staat de Australian Open op het programma, maar het is nog maar de vraag of iedereen wel gaat kunnen deelnemen. De organisatie heeft namelijk laten weten dat iedereen gevaccineerd moet zijn tegen het coronavirus.

Niet alle spelers en speelsters zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. De spelers die nog niet gevaccineerd zijn, zitten wel met een probleem, want de organisatie van de Australian Open heeft volgens Het Laatste Nieuws laten weten dat ze dan niet mogen deelnemen aan het Grandslamtoernooi. Daar is bijvoorbeeld Dominic Thiem bij, maar het is ook niet duidelijk of Novak Djokovic zich heeft laten vaccineren. De Serviër en nummer één van de wereld vindt het namelijk privé en wil niet zeggen of hij gevaccineerd is of niet.