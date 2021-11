Ook derde groepswedstrijd geen probleem voor Novak Djokovic: nummer één van de wereld duidelijk te sterk voor Cameron Norrie

Novak Djokovic was al zeker van een plaats in de halve finales, maar de Serviër heeft nog eens even de puntjes op de i gezet in zijn laatste groepswedstrijd. Hij haalde namelijk stevig uit tegen Cameron Norrie.

Op de ATP Finals heeft Djokovic nog maar eens laten zien waarom hij de topfavoriet is om het prestigieuze toernooi binnen te halen. In de laatste groepswedstrijd was hij namelijk duidelijk sterker dan Cameron Norrie. De Brit kwam er niet aan te pas en verloor uiteindelijk met duidelijke 6-2 en 6-1 cijfers van de nummer één van de wereld. Zo heeft Novak Djokovic al zijn groepswedstrijden op de ATP Finals kunnen winnen.