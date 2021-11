Nieuwe foto's van Peng Shuai opgedoken maar twijfel blijft

De Chinese tennisspeelster bekende afgelopen week op social media verkracht te zijn geweest door een prominente politicus. Dat bericht verdween snel van haar kanalen maar sindsdien is het onduidelijk hoe het met Peng gesteld is. Een eerder bericht om te melden dat het goed ging met haar, werd maar door weinigen geloofd en leek georkestreerd te zijn door de Chinese propagandamachine. Er werd gevraagd om bewijsmateriaal via beeld.

Dat leek er nu ook te zijn. Peng zou in een groepschat met vrienden iedereen een vrolijk weekend gewenst hebben en voegde ook enkele foto's toe van haar met haar kat. Maar opnieuw wordt er niet veel geloofd van de berichtgeving die vertrekt vanuit personen die nauwe banden hebben met de Chinese staat.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu