Sterke prestatie van Casper Ruud: Noorse tennisser plaatst zich voor halve finales ATP Finals

Casper Ruud is er in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales op de ATP Finals. Hij haalde het deze middag namelijk van de Rus Andrej Roeblev in drie sets. In de halve finales staat Ruud tegenover Medvedev.

Casper Ruud is de nummer 8 van de wereld, maar hij maakt een sterke indruk op de ATP Finals. Zo heeft hij zich kunnen kwalificeren voor de halve finales, nadat hij het deze middag in de groepsfase haalde van de Rus Andrej Roeblev. Het werd 2-6, 7-5 en 7-6 voor Ruud. In de halve finales krijgt de Noor wel een lastige tegenstander tegenover zich, want hij zal het namelijk opnemen tegen Daniil Medvedev. Hij is de nummer twee van de wereld.