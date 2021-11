Serena Williams en Kim Clijsters reageren op verdwijning Peng

De tenniswereld maakt zich grote zorgen om Peng Shuai. Zij is spoorloos verdwenen nadat ze een politicus beschuldigde van seksueel misbruik.

De foto van Peng wordt op sociale media massaal gedeeld met de hashtag #WhereIsPengShuai.

"Ik ben geschokt en helemaal van streek vanwege het nieuws over mijn collega Peng Shuai", tweette Serena Williams. "Ik hoop dat ze veilig is en zo snel mogelijk gevonden wordt. Dit moet onderzocht worden, we mogen niet stil blijven."

Ook Kim Clijsters laat van zich horen op sociale media. "Alle spelers, mannen en vrouwen, moeten achter haar staan. We moeten weten dat ze veilig is."

Ook de WTA deelde de foto met de hashtag. Kort nadat Peng de boodschap op sociale media zette over het misbruik werd die verwijderd en verdween de tennisster. Er werd een email die wereld ingestuurd die van haar komt, maar er worden stevige twijfels bij de echtheid van het bericht gezet.