Ook Verenigde Naties mengen zich nu in bizarre verdwijningszaak: "Willen bewijzen dat het goed met haar gaat"

De tenniswereld maakt zich grote zorgen om Peng Shuai. Zij is spoorloos verdwenen nadat ze een politicus beschuldigde van seksueel misbruik. Ook de VN moeit zich nu.

De foto van Peng wordt op sociale media massaal gedeeld met de hashtag #WhereIsPengShuai. De WTA en heel wat collega's hebben hun bezorgdheid al geuit.

Bewijzen

Er werd een email de wereld ingestuurd die van haar komt, maar er werden meteen stevige twijfels bij de echtheid van het bericht gezet. Ook de Verenigde Naties komen nu tussen.

"Het is essentieel dat we een bewijs krijgen waar ze zich bevindt en of ze het goed stelt. We eisen ook dat er onmiddellijk een transparant onderzoek wordt ingesteld naar de beschuldigingen van seksuele agressie", klinkt het volgens Sporza.