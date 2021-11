Elise Mertens last wat rust in: "Blij met de afsluitende finale"

Elise Mertens greep woensdagnacht naast haar eerste titel op de Masters, maar blikt wel tevreden terug op een druk seizoen.

Elise Mertens ging met haar partner Su-Wei Hsieh onderuit tegen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. "Het was een heel moeilijke wedstrijd", zei Mertens achteraf aan HLN. "Zij speelden heel goed en gaven ons weinig kansen. We deden het wel beter dan in de poule, zaten beter in de match, maar dat volstond niet."

De tegenstanders wonnen ook goud in Tokio. "Ze hadden deze week nog niet verloren en straalden veel vertrouwen uit", aldus Mertens. "Het is een duo dat al lang samenspeelt, ze kennen elkaar heel goed. Wij maakten dan weer enkele foutjes en dat heeft voor het verschil gezorgd."

Mertens last nu even een pauze in. "Het was een druk jaar, ik ben blij dat ik het kon afsluiten met een finale op de WTA Finals.”