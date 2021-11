Zesde reekshoofd houdt Joris De Loore uit de kwartfinales in het enkelspel

Joris De Loore kon na zijn drie eerdere zeges (kwalificaties meegeteld) voor een plek in de kwartfinale spelen. Dan moest hij wel voorbij Liam Broady. Een zware opdracht, want de Brit is het zesde reekshoofd op de challenger in Helsinki en liet ook zien waarom.

Het wedstrijdbegin verliep evenwichtig, De Loore kon zelfs aardig wat punten sprokkelen op de service van zijn tegenstander. Die sleepte dan wel telkens dat game uit de brand en ging in het zesde spel door de opslag van De Loore. Zo ging het van 2-2 ineens naar 4-2 en 5-2. Broady slaagde er later ook in om de set uit te serveren. Wat De Loore dan zeker niet mocht overkomen, was om in de tweede set snel tegen een break achterstand aan te kijken. En jawel, dit scenario voltrok zich toch. Broady stevende zo af op de overwinning, maar De Loore gaf zich niet zo vlug gewonnen. Een rebreak bij 3-2 trok de stand in deze set weer gelijk. Bij 5-5 werd De Loore echter opnieuw gebroken, waarna Broady het afmaakte met 6-3 en 7-5.