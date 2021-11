Steve Darcis schaamt zich niet: "Enkel voortgedaan om het geld"

Steve Darcis in er ondertussen 37. Hij kijkt een beetje vreemd op van de plannen van Roger Federer, maar begrijpt het ook.

Federer is al een tijdje geblesseerd, maar wil nog één keertje alles uit de kast halen. Een grandslamfinale is zijn ultieme doel.

Steve Darcis kijkt daar een beetje vreemd van op. “Al dit seizoen bleef Federer ver onder zijn oude niveau. Hij was niet meer top du top. Wat zou hij dan - opnieuw een jaar ouder, met opnieuw een maandenlange revalidatie erbovenop - in 2022 zo hoog kunnen mikken? De finale van een grand slam? Dat wordt héél moeilijk”, zegt Darcis aan Het Nieuwsblad.

Toch begrijpt hij de houding van de Zwitser ook. “Hij is nog steeds gek op het spelletje. Hij wil in schoonheid afscheid nemen en niet met die flopmatch op Wimbledon. Hij wil dat zijn kinderen nog eenmaal meegenieten van het talent van hun vader.”

Darcis had ook niet bepaald een rustig einde van zijn carrière door blessures. “Bij Federer overheerst, denk ik, nog steeds de liefde voor zijn sport. Bij mij was die de laatste jaren heel ver weg. Ik schaam me er niet voor, maar ik deed nog vooral voort om geld te verdienen. Tennis was het enige wat ik kende. Mijn passie was een job geworden.”