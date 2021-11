Kimmer Coppejans en Joris De Loore gaan onderuit in kwartfinale Challenger-toernooi Helsinki

Kimmer Coppejans en Joris De Loore zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Challenger-toernooi in Helsinki. Onze landgenoten verloren in twee sets van Heliovaara en Rojer.

In de eerste set deden Kimmer Coppejans en Joris De Loore nog goed mee met hun tegenstanders, maar Heliovaara en Rojer waren net iets te sterk. Onze landgenoten verloren de eerste set dan ook met 6-4. In de tweede set waren Heliovaara en Rojer een maatje te groot voor Coppejans en De Loore. Het werd 6-3 en zo zijn Coppejans en De Loore uitgeschakeld in het Challenger-toernooi van Helsinki.