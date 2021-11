Joachim Gérard zet carrière verder na inplanting defibrillator

Op de Paralympische Spelen in Tokio kreeg Joachim Gérard af te rekenen met hartproblemen. Er werd zelfs even gevreesd voor het einde van zijn carrière.

Gérard laat weten dat hij zijn carrière kan verderzetten. “Na mijn hartproblemen hebben de artsen in Tokio een defibrillator bij me ingeplant”, klinkt het bij Gérard uit. “Op 17 september mocht ik terug naar België keren en enkele weken later heb ik de trainingen hervat. Op dit moment gaat alles goed. Ik zal in januari kunnen deelnemen aan de Australian Open.”

Gérard was dit jaar de beste op de Australian Open en Wimbledon. “Ik ben erg blij te kunnen meedelen dat ik nog steeds kan tennissen. Ik heb na mijn terugkeer naar België een rustperiode ingelast. Vervolgens heb ik heel langzaam opgebouwd. Ik ben begonnen met vijftien minuutjes fietsen op de rollen in mijn appartement. Mijn defibrillator stuurt dagelijks rapporten naar het ziekenhuis van Charleroi. De precieze oorzaak van de gebeurtenissen in Japan kennen we jammer genoeg niet. Het kan te maken hebben met uitdroging, vanwege de hitte en vochtigheid in Tokio. De dagen voor mijn hartproblemen had ik ook al last van hevige vermoeidheid en sliep ik niet goed.”

De paralympiër heeft dan ook nog heel wat ambities en mikt op goud in Parijs 2024. “Ik voel me goed nu. Veertien dagen geleden ben ik opnieuw met het racket beginnen trainen. Dat gaat ook heel geleidelijk. Eerst speelden we op een klein terrein, vervolgens hebben we de lengte van het veld vergroot. Ik zit op schema voor de Australian Open in januari. Ik ga daar proberen zo competitief mogelijk aan het toernooi te beginnen. De cardiologen hebben me verzekerd dat ik mijn sport kan blijven beoefenen.”