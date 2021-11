Garbine Muguruza zet WTA Finals op haar naam na sterke finale tegen Anett Kontaveit

Garbine Muguruza heeft de voorbije nacht de WTA Finals op haar naam kunnen zetten. Ze is zo de eerste Spaanse tennisster die daarin slaagt. Ze haalde het met 6-3 en 7-5 van Anett Kontaveit.

Garbine Muguruza, de nummer vijf van de wereld bij de vrouwen, stond in haar finale tegenover Anett Kontaveit, de nummer acht van de wereld. Muguruza was dus de favoriete en ze won de eerste set ook met 6-3.

In de tweede set kon Kontaveit iets meer weerwerk bieden, maar Muguruza was op de cruciale momenten alsnog een maatje te groot voor de speelster uit Estland. Muguruza haalde het met 7-5 en zo is de eindzege voor de Spaanse speelster.