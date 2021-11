Elise Mertens grijpt naast zege in WTA Finals

Elise Mertens is er niet in geslaagd de WTA Finals in het Mexicaanse Guadalajara te winnen.

Mertens ging samen met de Taiwanese Hsieh Su-wei onderuit tegen de Tsjechische tandem Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. Na een uur en twintig minuten wonnen de Tsjechische dames met 6-3 en 6-4. Ook in de groepsfase had Mertens al van dit duo verloren. Het was de eerste WTA Finals voor Mertens. Nog nooit heeft een Belgische tennisster de dubbel op de WTA Finals gewonnen. Kim Clijsters won drie keer het enkelspel, Justine Henin twee keer.

