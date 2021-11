Roger Federer opnieuw enkele maanden out na verschillende knieoperaties: out voor Australian Open, onzeker voor Wimbledon

Roger Federer zit de laatste tijd in de hoek waar de klappen vallen. De Zwitser zal namelijk nog enkele maanden niet op het tennisveld te zien zijn, aangezien hij nog herstellende is van enkele knieoperaties.

Het zit niet mee voor Roger Federer. Wimbledon was zijn laatste toernooi, want daarna moest hij opnieuw geopereerd worden aan zijn knie. Hij is nog steeds herstellende en volgens Het Laatste Nieuws sluit Federer al zeker uit dat hij aan de Australian Open kan deelnemen.

Het is zelfs nog maar de vraag of Federer volgende zomer fit zal geraken voor zijn favoriete Grandslamtoernooi: Wimbledon. De Zwitserse tennislegende won het toernooi namelijk al acht keer. Afwachten of zijn knie op tijd hersteld is.