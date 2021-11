Novak Djokovic kan ook na tweede wedstrijd nog perfect bilan voorleggen op ATP Finals

Novak Djokovic heeft een perfect bilan van 2 op 2 op de ATP Finals. Het nummer 1 van de wereld speelde in Turijn zijn tweede wedstrijd van het toernooi en ook deze keer kon hij de overwinning binnenhalen. De halve finales komen eraan voor de Serviër.

Djokovic moest het in zijn tweede duel opnemen tegen Rublev, die eerder op de ATP Finals Tsitsipas had verslagen. Het was in het begin ook even schrikken voor Nole, want hij stond in het openingsspel meteen zijn service af. Zo was Djokovic wel meteen wakker en in het vervolg van de partij was hij ruimschoots de betere.

Tot 3-3 hield Rublev nog wel gelijke tred, maar nadien kon hij niet verhinderen dat Djokovic afstand nam en met de eerste set aan de haal ging. Ook in de tweede set was Rublev niet opgewassen tegen Djokovic. Eindstand: 6-3 en 6-2.

Voor Djokovic is het ticket voor de halve finales ook meteen binnen. Rublev zal zijn laatste groepsmatch nog moeten winnen om door te stoten.