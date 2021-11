Muguruza domineert en is zeker van finaleplek, invaller geeft Medvedev zekerheid op ATP Finals

De WTA en ATP Finals gaan onvermoeid voort. Muguruza kan zich nog eens opmaken voor de finale van een groot toernooi: zij kende geen genade met haar landgenote Badosa. Op de ATP Finals is Medvedev dan weer zeker van en plek in de halve finales.

Met Garbiñe Muguruza en Paula Badosa stonden twee Spaanse dames tegenover mekaar op de WTA Finals. Beiden hadden het in de groepsfase goed gedaan, maar de waardeverhoudingen in hun halve finale waren duidelijk. Muguruza plaatste zich met tweemaal 6-3 voor de finale. Daarin treft ze Konteveit, die Sakkari versloeg met 6-1, 3-6 en 6-3.

Op de ATP Finals was de kans al groot dat Medvedev door zijn twee zeges naar de halve finale kon gaan, maar het was nog uitkijken naar de match van Berrettini. Die kwam er niet, want Berrettini moest afhaken. Met Sinner viel een andere landgenoot in: die was tot tevredenheid van het thuispubliek de betere van Hurkacz (6-2, 6-2). Medvedev is nu helemaal zeker van zijn plek in de halve finales.