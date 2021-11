Garbine Muguruza kent haar tegenstander in de WTA Finals: ze zal het opnemen tegen nummer acht van de wereld

De finale op de WTA Finals zijn bekend. Garbine Muguruza zal het daarin opnemen tegen Anett Kontaveit. Muguruza was al zeker en nu heeft ook Kontaveit zich kunnen plaatsen voor de finale.

Anett Kontaveit nam het in haar finale op tegen de Griekse Maria Sakkari. Kontaveit, een speelster uit Estland, begon uitstekend aan haar halve finale en trok het laken naar zich toe in de eerste set met duidelijke 6-1 cijfers.

In de tweede set kon Sakkari wel weerwerk bieden, de Griekse haalde het met 3-6, waardoor er een beslissende derde set moest gespeeld worden. Daarin was Kontaveit wel opnieuw de sterkste met 6-3. In de finale zal Kontaveit het opnemen tegen Muguruza.