Elise Mertens en dubbelpartner Hsieh leveren alweer puike prestatie en gaan naar finale van WTA Finals

Elise Mertens en Hsieh blijven werkelijk een topduo. In de halve finales van de WTA Finals hebben ze dat nog eens fijntjes gedemonstreerd. Mertens en Hsieh versloegen Aoyama en Shibahara op weg naar het verzekeren van een ticket voor de finale.

De Japanse tandem vormde een niet te onderschatten duo, maar Mertens en Hsieh bleken een paar maatjes te groot. Nadat Aoyama en Shibahara het openingsspel voor hun rekening namen, wonnen Mertens en Hsieh liefst vijf games op rij.

De eerste set was zo meteen beslist, in de tweede set et gingen Mertens en haar dubbelpartner op hetzelfde elan verder. Opnieuw sloegen ze bij 1-1 een eerste kloof en konden ze nadien die voorsprong nog uitbouwen. Met tweemaal 6-2 werd het een overtuigende kwalificatie voor de finale.