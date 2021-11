Uitgerekend Kyrgios roept tot afgelasting van Australian Open maar minister verzekert dat editie in 2022 er komt

Nick Kyrgios, het enfant terrible van het Australische tennis, vindt dat de Australian Open in 2022 niet kan doorgaan. Volgens hem zou het niet plaatsvinden van het grandslamtoernooi een vorm van respect richting de inwoners van Melbourne zijn.

Australië heeft al enorm te lijden gehad onder de coronacrisis en zeker ook Melbourne. "Ik vind niet dat de Australian Open kan doorgaan, alleen al voor de mensen in Melbourne", stelt Kyrgios in zijn podcast No Boundaries. "Je moet een signaal geven. Hoe lang was de lockdown daar wel niet? 275 dagen ofzo?"

Bepaalde spelers kunnen misschien niet deelnemen als het toernooi doorgaat omdat ze niet willen zeggen of ze gevaccineerd zijn. Kyrgios begrijpt hen, al kreeg hij zelf wel tweemaal een prik. "Ik vind het niet rechtvaardig om iemand te verplichten een vaccin te nemen of om anders de reis naar Australië te verbieden. Er zijn andere oplossingen, zoals dagelijkse testen."

In elk geval zal er op de Australian Open getennist worden in 2022, laat Martin Pakula, minister van Sport van de staat Victoria, weten. "De logica in de verklaringen van Kyrgios ontgaat mij. Iedereen in Melbourne, Victoria en alle Australiërs snakken naar grote evenementen. Onze economie heeft het nodig, het is ook goed voor het moreel van de mensen."