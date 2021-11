Slechte start voor nummer vier van de wereld op ATP Finals: Andrey Rublev was in twee sets te sterk

Andrey Rublev is uitstekend begonnen aan zijn ATP Finals. De Rus haalde het namelijk in zijn eerste wedstrijd van Stefanos Tsitsipas in twee sets. Het werd 6-4 en 6-4 voor de nummer vijf van de wereld.

In de eerste wedstrijd van deze groep haalde Novak Djokovic, de nummer één van de wereld, het van Casper Ruud en vannacht stond met Tsitsipas - Rublev de tweede wedstrijd van deze groep op het programma. Beide heren waren aan elkaar gewaagd, maar Rublev sloeg op de cruciale momenten toe en kon zo de wedstrijd in twee sets winnen. De nummer vijf van de wereld haalde het met 6-4 en 6-4 en zo is het meteen een gemiste start voor Tsitsipas op de ATP Finals.