Medvedev verslaat Zverev deze keer na thriller en ruikt de halve finales al

Medvedev en Zverev hebben toptennis geserveerd, met de Rus als winnaar na een thriller. Het was hun tweede duel in korte tijd, want in aanloop naar de ATP Finales nam Medvedev Zverev al een keertje te grazen zonder veel moeite. Deze keer moest Medvedev erg diep gaan voor de zege.

Beiden hadden al een overwinning achter hun naam op de ATP Finals in Turijn. Nog een zege zou één van deze spelers dus tot op de rand van de halve finales brengen. Het zag er alvast goed uit voor Medvedev toen hij de eerste set won met 6-3. Ook Zverev haalde het beste in zichzelf naar boven: de wedstrijd was dus verre van beslist. De tweede set draaide uit op een tiebreak en die wist Zverev in zijn voordeel te beslechten. Op naar een derde set dus. Ook daarin gaven beide spelers mekaar geen duimbreed toe en moest een tiebreak de beslissing brengen. Medvedev haalde het deze keer nipt met 8-6. De nummer twee van de wereld mag zich zo goed als zeker opmaken e de halve finales.