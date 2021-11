Joris De Loore geeft ook geen krimp tegen Duitse routinier en staat in achtste finales in Helsinki

Joris De Loore overleefde de kwalificaties op de challenger in Helsinki. Een plek in de achtste finales stond dus op het spel wanneer De Loore de ervaren Duitser Tobias Kamke partij gaf. De Loore haalde het met 6-3 en 6-4 tegen zijn hoger gerangschikte tegenstrever.

Met zijn 35 jaar kent Kamke het klappen van de zweep, maar ook De Loore heeft al heel wat watertjes doorzwommen en kende een sterke periode in het midden van de eerste set in hun onderlinge duel. De Loore ging van 2-2 naar 5-2. Kamke redde vervolgens twee setballen. In het volgende spel moest hij dan toch de set prijsgeven.

In de tweede set was de serveerder lange tijd baas. De Loore in het bijzonder won vlot zijn opslagspelletjes en in het negende game van de set kon hij dan wel nog eens de service van zijn tegenstander afnemen. Het enige wat De Loore dan nog restte, was het uitserveren van de wedstrijd. Met een blanco game haalde onze landgenoot de winst binnen.