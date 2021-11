Halve finales WTA Finals bekend: nummer twee van de wereld uitgeschakeld, Spaans duel tussen Badosa en Muguruza

De WTA Finals komen in een cruciale fase terecht. Zo werden gisterenavond de laatste groepswedstrijden afgewerkt. Swiatek, die al zeker was uitgeschakeld, haalde het van de al eerder gekwalificeerde Badosa en Sabalenka is uitgeschakeld na een nederlaag tegen Sakkari.

Paula Badosa was al zeker van een plaats in de halve finales en dus maakte de nederlaag tegen Swiatek niet meer uit. De Poolse haalde het vannacht met 7-5 en 6-4. Badosa neemt het in de halve finales op tegen haar landgenote Muguruza. Maria Sakkari en Aryna Sabalenka moesten onder elkaar nog uitvechten wie met een ticket voor de halve finales aan de haal ging en de zege was uiteindelijk voor Sakkari. Ze haalde het met 6-7 (1/7), 7-6 (8/6) en 3-6. Sakkari neemt het in de halve finales op tegen Kontaveit. Sabalenka, de nummer twee van de wereld, is zo uitgeschakeld.