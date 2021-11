Coppejans en De Loore houden het hoofd koel en gaan via nagelbijter naar kwartfinales

Kimmer Coppejans en Joris De Loore vormen in Helsinki een duo in het dubbelspel. Hidalgo en Quiroz waren daar hun eerste tegenstanders. Het werd een echte nagelbijter tegen de Ecuadorianen, die afliep in het voordeel van Coppejans en De Loore.

In de eerste set kwamen Coppejans en De Loore een break voor. Bij 5-3 hadden ze uitzicht op setwinst, maar Hidalgo en Quiroz grepen hun laatste kans om terug te komen. De tiebreak eindigde met 8-6 in het voordeel van de Belgen. In de tweede set lieten de breaks lange tijd op zich wachten. Bij 3-3 maakten Coppejans en De Loore zelfs een 0-40 goed. Aan het eind van de set was het dan toch prijs voor Hidalgo en Quiroz: 5-7 dus voor de spelers uit de top 200 van het dubbelspel. Coppejans en De Loore namen een blitzstart in de super tiebreak en leidden met 6-1. De overwinning lag voor het grijpen, maar de volgende zes punten gingen allemaal naar hun tegenstanders. Finaal hielden Coppejans en De Loore wel het hoofd koel: ze haalden het met 12-10.