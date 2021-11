David Goffin zakt nog een plaatsje op ATP-ranglijst, andere Belgen beter

David Goffin staat op de nieuwe wereldranglijst van het mannentennis op de 39ste plaats.

Nieuwkomer in de top 50 is Tommy Paul. Hij wordt 43ste en heeft dat te danken aan zijn toernooizege in Stockholm.

Bovenaan de wereldranking zijn er geen wijzigingen. Novak Djokovic blijft eerste, voor Medvedev en Zverev.

In de top tien wordt de Canadees Felix Auger-Aliassime tiende, ten nadele van de Italiaan Jannik Sinner.

Zizou Bergs (+4, 185e), Kimmer Coppejans (+3, 211e) en Ruben Bemelmans (+3, 215e) stijgen allemaal enkele plaatsen.