Coach van Federer laat zich uit over diens herstel: "Australian Open is niet realistisch"

Hoe zou het nog zijn met Roger Federer? Op de Australian Open krijgen we hem in principe niet te zien. Dat laat zijn trainer Ivan Ljubicic weten. Federer moet zijn tijd nemen om volledig te herstellen van zijn knieoperatie.

Ljubicic sprak met Sky Sports over de mogelijke vooruitzichten van de 40-jarige tennisspeler. "De Australian Open is op dit moment niet realistisch, de kans is heel klein dat hij daar gaat spelen/ Hij is 40 jaar en herstelt niet meer zo snel als vroeger."

Dat wi niet zeggen dat het einde van de carrière van Federer in zicht is. "Hij gaat zeker niet ineens afscheid nemen. Hij wil weer meedoen op de baan. We zullen Roger volgend jaar weer zien, maar ik weet niet wanneer. Hij herstelt langzaam, maar hij heeft ook geen haast."