ATP reageert op veiligheid en verblijfplaats verdwenen Peng Shuai

De Chinese Peng Shuai is niet meer gezien sinds ze een politicus beschuldigde van verkrachting. Na de WTA reageert nu ook ATP op de zaak.

De tenniswereld is bezorgd over wat er met Peng Shuai gebeurde. Voorlopig is er geen spoor van de tennisster. "Er is niets belangrijker voor ons dan de veiligheid van de hele tennisgemeenschap", zei ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi op de website van de organisatie. "Wij zijn zeer bezorgd over de heersende onzekerheid rond de veiligheid en verblijfplaats van Peng Shuai."

Net als de WTA dringt de ATP aan op een volledig transparant onderzoek naar de verdwijning. Op Chinese sociale media had Shuai laten weten dat een lid van de Chinese communistische partij haar had verplicht seksuele betrekkingen met hem te hebben. Het bericht werd snel verwijderd en sindsdien is er geen spoor meer van haar.

WTA-baas Steve Simon kwam zondag al met een mededeling. "De recente gebeurtenissen in China omtrent WTA-speelster Peng Shuai baren grote zorgen", klonk het. "Onze organisatie is gericht op vrouwen en we blijven toegewijd aan onze beginselen van gelijkheid, kansen en respect. We verwachten dat deze kwestie correct behandeld en onderzocht wordt met de nodige eerlijkheid en transparantie, zonder censuur. Onze absolute prioriteit is de gezondheid en veiligheid van onze speelsters. Gerechtigheid moet geschieden."

Volgens de WTA zijn er ondertussen de nodige garanties gekomen dat Shuai in veiligheid is. Niemand is er echter in geslaagd rechtstreeks contact met de tennisspeelster te hebben.