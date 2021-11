Daniil Medvedev verliest eerste set, maar wint alsnog van Poolse debutant op ATP Finals

Daniil Medvedev is er in geslaagd om zijn eerste wedstrijd op de ATP Finals te winnen. De Rus haalde het in zijn eerste partij van de Pool Hubert Hurkacz. Het werd 6-7 (5/7), 6-3 en 6-4 voor Medvedev.

Daniil Medvedev had in zijn eerste set de handen vol met de Poolse debutant op de ATP Finals. Hurkacz maakte een goede indruk en trok de eerste set ook naar zich toe na een tiebreak. Het werd 6-7 (5/7). In de tweede set haalde Medvedev wel zijn oude niveau. De Rus haalde het met 6-3 en dus moest er een beslissende derde set afgewerkt worden. Ook daarin was Medvedev met 6-4 te sterk voor Hurkacz en dus is de eerste zege voor Medvedev een feit.